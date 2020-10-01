طارق شوقي يكشف الدراسة في زمن كورونا.. نظام جديد للثانوية العامة.. وصياغة العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة وأولياء الأمور

كل المدارس ملتزمة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا كل على حسب ظروفة

طارق شوقي: لدينا 41 مدرسة يابانية وعدد آخر من المدارس الدولية الحكومية

نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين

نوفر في التعليم الحكومي ما تقدمه أنظمة التعليم الدولية

إعادة صياغة العلاقة الحاكمة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة وأولياء الأمور





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد اجبرتنا على ادخل التكنولوجية بشكل أكثر سرعة في التعليم.





وأضاف شوقي، أن النظام التعليمي الجديد يعتهد على متعة التعلم وليس الهدف منه دخول الامتحان.





وأكد الدكتور طارقث شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طرق التقييم في النظام التعليمي الجديد متعددة ولا تعتمد على الاختبارات فقط.





وتابع الدكتور طارقث شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا بصدد الإعداد لاختبارات معيارية لقياس مردود التعليم الجديد على الطلبة.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل المدارس ملتزمة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروي كورونا كل على حسب ظروفة، مؤكدا أن الذهاب إلى المدرسة جزء هام من عملية التقييم في النظام التعليمي بالمرحلة المقبلة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النظام التعليمي الجديد مرتكز على الطالب والتعلم من خلال البحث والاستكشاف.





وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :"اليوم بقي في كل الاختيارات أمام الطالب وحتى في مجموعات التقوية مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك ورتروح لأي مدرس".





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد المدارس اليابانية غفي مصر.





وقال شوقي، إنه لدينا 41 مدرسة يابانية وعدد أخر من المدارس الدولية الحكومية.





وأكد الدكتور طارقث شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طرق التقييم في النظام التعليمي الجديد متعددة ولا تعتمد على الاختبارات فقط.





وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا بصدد الإعداد لاختبارات معيارية لقياس مردود التعليم الجديد على الطلبة.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل المدارس ملتزمة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروي كورونا كل على حسب ظروفة، مؤكدا أن الذهاب إلى المدرسة جزء هام من عملية التقييم في النظام التعليمي بالمرحلة المقبلة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النظام التعليمي الجديد مرتكز على الطالب والتعلم من خلال البحث والاكتشاف.





وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :"اليوم بقي في كل الاختيارات أمام الطالب وحتى في مجموعات التقوية مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك ورتروح لأي مدرس".





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لدينا ألوان وانظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري.





دعا الدكتور طارقث شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوليا الأمور لعدم حرمان أولادهم من نظام مشاريع في التعليم.





وأضاف شوقي، أن نظام المشاريع في المراحل التعليمية المختتلفة الغرض منه تدريب الطلاب على ابحث والاستكشاف.





وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :"اليوم بقي في كل الاختيارات أمام الطالب وحتى في مجموعات التقوية مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك ورتروح لأي مدرس".





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لدينا ألوان وانظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري، مشيرا إلى أن نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن استجابة الطلبة للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه نوفر في التعليم الحكومي ما تقدمه أنظمة التعليم الدولية.





وأضاف شوقي، أنه تم أعداد بنوك أسئلة لتقييم الطلبة تعطي مخرجات التعلم لتصحح إلكترونيا بدون تدخل اي عنصر بشري.





وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنصات التعليمية الالكرتروينة متاحة للجميع، لافتا إلى أن بنك المعرفة قيمة كبيرة للبحث العلمي في مص ومتاح لـ 100 مليون مواطن.





وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم الجديد في الثانوية اعامة متاح للطالب فيه فرصتين لاجتيازه.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المنصات التعليمية الالكتروينة متاحة بالمجان وهى بديل أكثر قيمة من الكتب الخارجية.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لدينا ألوان وانظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري، مشيرا إلى أن نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن استجابة الطلبة للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور.





وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نبحث عن حلول مبتكرة لمشكلة زيادة الكثافة في الفصول الدراسية.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه نقوم بإعادة صياغة العلاقة الحاكمة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة وأولياء الأمور.





وأضاف شوقي، أن تكنولوجيا التعلم الحديثة لا تغني عن الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية.





وتابع أنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نبحث عن حلول لتحسين أحوال المعلم المادية.



