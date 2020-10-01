تعرف على المقصود بالسندات الخضراء السيادية وأبرز مشروعاتها.. فيديو

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن السندات الخضراء السيادية تختلف تماما عن السندات العادية، موضحا أن الاثنين نوع من أنواع الاقتراض، ولكن السندات الخضراء تختلف من حيث إصدارها فهي تطلب وجود مشروعات تحقق التنمية المستدامة.





وأضاف " كوجك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، يجب أن تحقق المشروعات المغطية للسندات الخضراء السيادية العديد من المؤشرات الإيجابية، متابعا "السندات السيادية العادية تعتمد على وجود برنامج اقتصادي قوي بدون الحاجة إلى مشروعات تحتوي على أبعاد تنموية وغيرها".





وأكد نائب وزير المالية، أن السندات الخضراء السيادية عبارة عن عملية مصرية دولية، تصدر نتيجة تحقيق أبعاد دولية.





وتابع "أصبحت هناك دول عديدة وكيانات اقتصادية تخصص مبالغ مالية من أجل تمويل مشروعات من هذا القبيل".