%36 من مشتري السيارات المستعملة يتعرضون للنصب

رصد أحد المواقع المتخصصة في البحث ومقارنات السيارات، عن دراسة حديثة، المشاكل التي تواجه عملاء أسواق السيارات المستعملة ، وتبين عبر الدراسة تعرض نحو 35% من المشترين إلى عمليات نصب وتضليل من قبل بائعي السيارات.





وقالت الدراسة، إن غالبية عمليات الغش التي يتعرض لها المشترون في الأسواق إضافةً إلى عدم تمتعهم بالخبرة اللازمة لتقييم السيارات المستعملة





وأوضحت الدراسة أن 23% من مشتري السيارات المستعملة يكتشفون بعد الشراء أن السيارة بها العديد من المشاكل والأعطال الميكانيكية.





كما وجه الموقع الأمريكي عددًا من النصائح الهامة للأشخاص المقبلين على الشراء من أسواق السيارات المستعملة يجب اتباعها لعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب والتضليل وهي كالتالي:





- فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه





يجب فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه والطلاء جيدا للكشف عن تعرض السيارة لحوادث سابقة، كما يجب التأكد من عدم وجود صدأ بالسيارة.









2- فحص المحرك والقطع الميكانيكية بالسيارة

يعتبر المحرك من أبرز أجزاء السيارة على الإطلاق وأغلاها سعرًا، لذا يجب فحصه جيدًا مع ملاحظة هذه النقاط أثناء الفحص، وهي ما يلي:





3- ابحث عن أي تسرب من أي زيوت أو تآكل أو صدأ في المحرك، حيث يشير ذلك إلى وجود أعمال صيانة مكلفة في المستقبل، وعليك تفقد سائل الفرامل لتتأكد من عدم وجود تسريب.