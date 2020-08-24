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سيارات

تعرف على السبب الحقيقي وراء نقص زيت المحرك

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:02 ص
تعرف على السبب الحقيقي
تعرف على السبب الحقيقي وراء نقص زيت المحرك
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منة الله عبد الحميد
يلعب زيت المحرك دورًا كبيرًا في تشغيل السيارة، فهو المسئول عن إطالة العمر الافتراضي للسيارة، وتحسين أدائها، وتحويل طاقة الوقود إلى قوة في المحرك. 

وينصح خبراء السيارات بتغيير زيت محرك في السيارة بعد قطع عدد معين من الكيلومترات؛ لأنها تعد أهم عمليات الصيانة المسئولة بشكل أساسي عن قوة الأداء العام للسيارة، وإطالة العمر الافتراضي لمحركها، والإبقاء على درجة كفاءته في مستوى مميز مع مرور السنوات.

على الجانب الآخر، هناك مشكلة أخرى تواجه قائدي السيارات، وهي مشكلة عويصة تدور حول تسرب ونقص زيت المحرك بصورة ملحوظة. 

ويوضح موقع «صدى البلد»، كيفية تجنب نقص زيت المحرك..

1- التأكد من عدم وجود رشح أو تسريب زيت على أجزاء المحرك. 

2- تغيير نوع الزيت إذ استدعى الأمر ومراقبته. 

3- وجود تلف أو خلل في مصممات المحرك مما يؤدي إلى تسرب نقص زيت المحرك.

4- التأكد من سلامة غطاء زيت المحرك.

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