الدوري الممتاز.. باتشيكو يستهل ولايته الثانية مع الزمالك بمواجهة المصري





ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وصافة جدول الدوري، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





وتولى باتشيكو مهمة قيادة الزمالك خلفا لـ باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا إلى التعاون السعودي، بعد كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.





وسبق وأن قاد باتشيكو الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في 12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، قبل أن يرحل سريعاد لتدريب فريق الشباب السعودي.

في المقابل يطمح فريق المصري في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من الفارس الأبيض، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للأبتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كان مباراة الذهاب بين الزمالك والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 79 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة مع تبقي له مباراتين مؤجلتين.

وحسم فريق الأهلي لقب الدوري رسميا لصالحه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع طنطا، في تمام الخامسة والنصف مساء.



يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المصري، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.