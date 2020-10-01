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أخبار العالم

يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
جانب من الوفد المشارك
جانب من الوفد المشارك في الإحتفالات
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محمود نوفل
غادر  "الخرطوم" صباح اليوم وفد سودانى إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لحضور احتفالات التوقيع على اتفاق السلام الذي سبق التوقيع عليه بالأحرف الأولى الشهر الماضي.

وافادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوفد ضم عددا من الوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير والشخصيات القومية ومندوبي المؤسسات الإعلامية .

 وكانت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور قد وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام جوبا، حيث تم التوقيع على ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، وقع الرئيس سلفاكير ميارديت نيابة عن حكومة جنوب السودان، ووقع الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي، ووقع عن حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم رئيس الحركة، كما وقع عن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي رئيس الحركة، ووقع عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي رئيس الحركة د. الهادي إدريس، وعن التحالف السوداني وقع رئيسه خميس عبدالله أبكر، وعن تجمع قوى تحرير السودان وقع عبدالله يحي.

وشارك في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدد كبير من اعضاء حكومته.

وعلق حمدوك في حسابه على تويتر على اتفاقية السلام قائلا: أمر يستحق الاحتفاء والمباركة.
يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد
يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد
يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد
يوم عيد.. وفد سوداني يصل جوبا للاحتفال باتفاقية السلام بين شطري البلاد
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