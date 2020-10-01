أحمد شوبير: طريقة رحيل فايلر عن الأهلي خاطئة وموسيماني إضافة قوية للمارد الأحمر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، المشهد الذي ظهر به السويسري رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي و الترسانة في دور الـ16 بمسابقة كأس مصر .



وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" كان علي فايلر أن يخرج مشهد النهاية بشكل أفضل من خلال التأكيد على رفضه الكشف عن أسباب رحيله بدلا من الرحيل بهذه الطريقة.





واضاف شوبير ان أرقام موسيماني تعتبر جيدة وهو يعتمد على أكثر من طريقة لعب، ويمتلك سيرة ذاتية قوية سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي.



