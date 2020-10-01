مليار و130 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعا خدميا وتنمويا بمدينة العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها .





أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيرا الي أنه جار تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و 106 ملايين جنيه منهم 15 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعي ( الأبنية التعليمية - الكهرباء) بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت مليارا و 130 مليونا و 500 ألف جنيه.

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أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 13 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة بلغت 230 مليونا و 500 ألف جنيه جنيه بمدينة العاشر من رمضان شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة ثانوي عام بنين لاضافة 42 فصلا وبتكلفة 25 مليون جنيه وانشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 10 لاضافة 33 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و 700 ألف جنيه انشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 10 قطاع 1 لاضافة 44 فصلا وبتكلفة 15 مليونا و 500 ألف جنيه وانشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و 300 ألف جنيه وانشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 قطعة 15 منطقة 5 لاضافة 33 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و 700 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 4 المجاورة 29 لاضافة 33 فصلا وبتكلفة 8 ملايين و 300 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 القطعة 12 لاضافة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و 700 ألف جنيه.





أضاف محافظ الشرقية انه جاري إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 مجاورة 97 لاضافة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و 300 ألف جنيه ، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لاضافة 44 فصلا وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالمجاورة 3 الحي 30 لاضافة 28 فصل وبتكلفة 20 مليونا و 700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الثانوي العام بمركز الحي 7 القطعة 25 لاضافة 45 فصل وبتكلفة 23 مليونا و 300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27 لاضافة 56 فصلا وبتكلفة 35 مليون جنيه، وانشاء جديد لمدرسة مركز الحي التاسع لاضافة 42 فصلا وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس.





ولتخفيف الأحمال والحفاظ على إستقرار التيار الكهربي أكد محافظ الشرقية أنه جاري انشاء محطة محولات كهرباء العاشر من رمضان والتي ستعمل بقدرة /22/220/500 ك. ف بتكلفة 473 مليون جنيه.





وكذلك إنشاء محطة محولات كهرباء زيزينا بمدينة العاشر من رمضان والتي ستعمل بقدرة /11/66/220 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.