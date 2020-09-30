715 مليون جنيه لتنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بمركز مشتول السوق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفيرإحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و 106 مليون جنيه منهم 8 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الأبنية التعليمية) بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت 715 مليون و 800 ألف جنيه.





أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ عدد 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 642 مليون جنيه بمركز ومدينة مشتول السوق شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة و3 محطات رفع صرف صحي بقريتي ابراش وكفر ابراش بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه ، وإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين .





ولتخفيف الأحمال والحفاظ على إستقرار التيار الكهربي أكد محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء محطة محولات كهرباء مشتول السوق والتي ستعمل بقدرة 11/66 ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه .





وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين أكد محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ عدد 4 مشروعات بتكلفة 19 مليون و 800 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة رشدي حميد محمد الرسمية للغات لاضافة 14 فصل وبتكلفة 6 مليون و 700 ألف جنيه، ومشروع الإحلال الجزئي لمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي لتطوير 13 فصل وبتكلفة 5 مليون و 100 ألف جنيه ، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة العهد الجديد الإبتدائية بتكلفة 3 مليون و900 ألف جنيه، وأعمال توسعة 14 فصل بمدرسة سيدي عباس الإبتدائية بتكلفة 4 مليون و100 ألف جنيه.





أضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من إنشاء جديد لمدرسة هاشم عبد الوهاب للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 500 ألف جنيه، مشيرا الي أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.