البرلمان يقف دقيقة حدادا على روح صباح الأحمد.. وعبد العال يرفع الجلسة لتنعقد أول نوفمبر

وقف نواب البرلمان دقيقة حدادا على روح امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقدم رئيس البرلمان د. علي عبد العال خالص العزاء والمواساة في وفاة امير الكويت داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.





ورفع د. على عبد العال جلسة البرلمان على ان تعود للانعقاد في الأول من نوفمبر القادم.





جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية الحالي و هيئات المكاتب نظرا لقرب اتنهاء مدة البرلمان الحالي.





وقال الدكتور علي عبد العال رئيس رئيس مجلس النواب،" كل لجنة تنتخب تشكيلها في اقرب وقت ممكن بداية كل دور انعقاد عادي رئيسا ووكيلا".





و أضاف رئيس البرلمان" توفيرا للوقت ومع تزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس و الأخير و هو دور انعقاد منقوص ولا يتجاوز 3 اشهر و بضعة أيام و أرى الإبقاء على قوائم اللجان النوعية و هيئات المكاتب وفقا للثوابت البرلمانية التي جري العمل بها في هذا الشأن".





وجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب، أفتتح الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس و تمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.





وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.