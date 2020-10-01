AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يقف دقيقة حدادا على روح صباح الأحمد.. وعبد العال يرفع الجلسة لتنعقد أول نوفمبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وقف نواب البرلمان دقيقة حدادا على روح امير الكويت الراحل  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقدم رئيس البرلمان د. علي عبد العال خالص العزاء والمواساة في وفاة امير الكويت داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

ورفع د. على عبد العال جلسة البرلمان على ان تعود للانعقاد في الأول من نوفمبر القادم.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية الحالي و هيئات المكاتب نظرا لقرب اتنهاء مدة البرلمان الحالي.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس رئيس مجلس النواب،" كل لجنة  تنتخب تشكيلها في اقرب وقت ممكن بداية كل دور انعقاد عادي رئيسا ووكيلا".

و أضاف رئيس البرلمان"  توفيرا للوقت ومع تزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس و  الأخير و هو دور انعقاد منقوص  ولا يتجاوز 3 اشهر و بضعة أيام و أرى  الإبقاء على قوائم اللجان النوعية و هيئات المكاتب وفقا للثوابت البرلمانية التي جري العمل بها في هذا الشأن".

وجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب، أفتتح الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس و تمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد السادس.. غدًا

برلماني: السوشيال ميديا تعتبر أزمة كبيرة تواجه الشعب المصري

بالدستور.. البرلمان يمارس صلاحياته حتى 9 يناير 2021

هل يناقش النواب قرار حالة الطوارئ غدا؟ وكيل البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

مش عايزين نرعبهم.. وزير التعليم: مناهج الابتدائي بلا امتحانات.. فيديو

طلبات رينيه فايلر التي أطاحت به من الأهلي

رسميا الأهلي ينهي تعاقد فايلر.. وموسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين

قرارات اجتماع مجلس الأهلي الطارئ قبل انعقاده

بعد أحدث ظهور.. الجمهور يساند بسمة وهبة ويدعو لها بالشفاء

شاهد.. أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد يستقبل الرئيس السيسي والوفد المرافق له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب