بإطلالة ناعمة.. كندة علوش تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور

كمية الرسائل الي بتوصلني يوميًا من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل #ضي_القمر كبيير ومؤثر.. الرغبة بالانجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية.. انا ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمنى كون قد الثقة.. بتمنى رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائمًا فيما يختاره الله ❤️🙏🏻 كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان الي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير اي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها وشكرًا للأستاذ الكاتب يسري الفخراني الي مهدلنا الطريق باختياره للمواضيع الي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل واسرة مصرية وعربية.. 🙏🏻🙏🏻❤️❤️