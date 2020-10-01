بإطلالة ناعمة.. كندة علوش تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور





وظهرت بها كندة علوش ، ببلوزة جذابة باللون الأسود، ومرتدية معها جاكيت بدلة أنيق وجذاب باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها واناقتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة بسيكة حول الرقبة لأكمال ظهورها.





وعلقت على الصور قائلة " كمية الرسائل الي بتوصلني يوميًا من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل #ضي_القمر كبيير ومؤثر.. الرغبة بالانجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية..





انا ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمنى كون قد الثقة.. بتمنى رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائمًا فيما يختاره الله ❤️🙏🏻

كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان الي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير اي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها.





وشكرًا للأستاذ الكاتب يسري الفخراني اللي مهدلنا الطريق باختياره للمواضيع الي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل واسرة مصرية وعربية.. 🙏🏻🙏🏻❤️❤️