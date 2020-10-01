افتتاح عيادة للأمراض المعدية بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور

قال الدكتور شريف محسن مدير مستشفى العبور التخصصي أنه في إطار الدور الرائد الذي تقوم به المستشفي واستعدادًا لمواجهة اى موجة محتملة من الفيروس فقد تقرر إنشاء عيادة للأمراض المعدية والمتوطنة تحت إشراف نخبة من الاستشاريين وأساتذة الأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس









أضاف الدكتور شريف محسن ان ذلك يعد الخطوة الأولي والنواة لإنشاء وحدة متكاملة لهذا التخصص و تقدم العيادة خدماتها من كشف وتحاليل وأشعة علي مدار الأسبوع وتستهدف تشخيص وعلاج الأمراض المعدية بأنواعها المختلفة





كما تقوم بتقييم الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كوفيد 19 كذلك توعية وتوجيه ومتابعة الحالات المشتبه إصابتها وتقديم العلاج والتعليمات للحالات التي تحتاج لعلاج دوائي أثناء العزل المنزلي بالإضافة إلي حجز الحالات التي تحتاج لرعاية متقدمة داخل المستشفي





كانت لإدارة مستشفيات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية الرؤية المبكرة في هذا الشأن والتي بدأت منذ إبريل الماضي بتحويل مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور لمستشفى عزل وانتهاءً بالمستشفى الميدانى لمواجهة الأزمة علي أعلي مستوي من الكفاءة والجودة.





ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتمشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توافر كافة الإمكانيات لمتابعة وتقييم الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وتقديم العلاج للحالات المؤكد إصابتها.