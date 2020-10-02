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رياضة

ميلان يتأهل بطريقة دراماتيكية لمجموعات الدوري الأوروبي بفوزه على ريو آفي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق ميلان الإيطالي لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على نظيره ريو آفي البرتغالي بضربات الجزاء بنتيجة 9-8 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2.

البلجيكي ساليميكيرس تقدم لميلان في الدقيقة 51 ليعادل بعدها جرالدس النتيجة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي الأشواط الإضافية، تقدم جيلسون دالا لريو آفي بالهدف الثاني في الدقيقة 92، قبل أن يعادل التركي هاكان شالهانجلو النتيجة لميلان في الدقيقة 120 مم ضربة جزاء.

وفي ضربات الجزاء، كانت المباراة على أشدها بوصول الفريقين ل 12 ركلة جزاء لكل منهما، استطاع فيها الروسينيري التفوق بنتيجة 9-8 ليتأهلوا لدور المجموعات.

وتسحب قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي صباح اليوم الجمعة.
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