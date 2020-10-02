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المرأة فوق الرؤوس في عهد الرئيس السيسي.. التليفزيون المصري يعرض تقريرا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية ليندا عبد اللطيف، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا عن تمكين المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويعتبر تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة، مع الإيمان بقدرات المرأة المصرية والتي ساهمت في عهد الرئيس، في تحقيق هذا الهدف، من خلال تقلدها العديد من المناصب في الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار في الحكومة، ومشاركتها بقوة في الحياة النيابية والبرلمانية. 

واستطاعت المرأة المصرية إثبات جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأثبتت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة التي منحها إياها الرئيس السيسي، كما نص دستور عام 2014 على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة. 

وذلك قبل أن يعلن الرئيس السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر هي الدولة الاولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

 وتطرق التقرير إلي ماقامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من غجراءات وامبادرات خاصة بالمراة المصرية التي تضعها القيادة السياسية في مكانة رفيعة . 

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