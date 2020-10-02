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أخبار العالم

الجيش الأرميني يسقط مقاتلة وطائرة بدون طيار تابعة لأذربيجان في قره باج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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محمد عثمان

أعلن الجيش الأرميني، اليوم الجمعة، عن تدمير وإسقاط مقاتلة وطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية المدعومة من تركيا في إقليم قره باج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان: "أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوي الأرمنية في الجهة الشمالية الشرقية لخط التماس طائرة وطائرة مسيرة للعدو".

وأوضحت ستيبانيان، أن القوات الأذربيجانية تحاول اختراق الدفاعات الأرمينية، مشيرة إلى أن الجيش الأرميني تمكن من إحباط كل تلك المحاولات.

إلى ذلك أعلن مسؤولون في إقليم قره باج أن القصف الأذربيجاني أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، وأصيبت والدته أيضا، وقتلت شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات.

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون في قره باج أن هناك 11 قتيلا و60 جريحا من السكان المدنيين، بينهم 42 إصاباتهم خطيرة.

 وكانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، أمس الخميس، استدعاءها سفيرها من إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إلى أذربيجان.

وتدور معارك ضارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ، وسط اتهامات لنظام رجب طيب أردوغان بمحاولة تأجيج الصراع. 

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية. 

والأربعاء، نفت أرمينيا نيتها نشر قوات حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، فيما تحدثت أذربيجان عن حصيلة العمليات العسكرية التي بدأت الأحد الماضي. 
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