عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقرير عن قيام محافظ القاهرة  بحضور احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد نائبا عن رئيس الوزراء.

 

نائبة حماة الوطن تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ الإسكندرية يزور المقر البابوي لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

وقال أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية  في مصر في التقرير ، :" الكنيسة امتلأت اليوم بالمصريين من كافة الطوائف والفئات والجميع يشاركنا فرحة العيد وأنا ممتن لكل وزير وشخصية عامة حضرت الاحتفال بعيد القيامة ".

 

ومن جانبه هنأ المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الأقباط بعيد القيامة المجيد.

 

 وقال محمود فوزي في التقرير :" مصر بلد المواطنة والمساواة ونحن حريصين على تهنئة الاقباط في أعيادهم وأعياد الاقباط هي أعياد للمسلمين والعكس صحيح ".

القاهرة محافظ القاهرة اخبار التوك شو عيد القيامة الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي برفح

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

حكم كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح

7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ