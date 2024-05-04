محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقرير عن قيام محافظ القاهرة بحضور احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد نائبا عن رئيس الوزراء.

وقال أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر في التقرير ، :" الكنيسة امتلأت اليوم بالمصريين من كافة الطوائف والفئات والجميع يشاركنا فرحة العيد وأنا ممتن لكل وزير وشخصية عامة حضرت الاحتفال بعيد القيامة ".

ومن جانبه هنأ المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقال محمود فوزي في التقرير :" مصر بلد المواطنة والمساواة ونحن حريصين على تهنئة الاقباط في أعيادهم وأعياد الاقباط هي أعياد للمسلمين والعكس صحيح ".