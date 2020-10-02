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أخبار البلد

الحكومة تحسم الجدل بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب

 وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات ستعقد في موعدها طبقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة.


 على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية ستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.
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