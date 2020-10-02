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أخبار البلد

الحكومة تنفي ١٣ شائعة أبرزها عودة الشيشة وتأجيل الانتخابات.. فيديوجراف

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاحتماعي و الاخبارية.
 
يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2020):


ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول     السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد ، كما نفي ما اثير حول    صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب، ونفي ايضا ما تداول حول   وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية

ونفي المركز ما انتشر حول  وقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة ، كما نفي ما تردد حول  فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية ، ونفي ما اثير حول إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائيًا ، كما نفي ما تداول حول  زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021


ونفي المركز ما تردد حول   إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد ، كما نفي ما تداول حول   قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية ، ونفي ما اثير حول فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد

كما نفي المركز ما تداول حول   إلغاء الإعفاءات المقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية ، كما نفي ما تردد حول إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر" ، ونفي ما تداول حول   إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات
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