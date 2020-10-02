موسيماني لـ جماهير الأهلي: أنتم الأفضل في العالم.. وسنظل على القمة بدعمكم

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس، الخميس، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.





وقال موسيماني في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " أثق في دعم جماهير الأهلي " الأفضل في العالم" من أجل تحقيق من أجل تحقيق أحلامنا معا".





وتابع:" اعتمد عليكم وعلى الإدارة المحترمة من أجل أن يظل النادي فوق الجميع وعلى القمة دائما".





ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.





كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.





ووصل موسيماني إلى القاهرة، صباح اليوم الجمعة، من أجل توقيعه على عقود تدريب الأهلي، وتولى مهمة قيادة الفريق.