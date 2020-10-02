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رياضة

قرعة الدوري الأوروبي تضع آرسنال «النني» في مجموعة سهلة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:50 م
محمد النني
محمد النني
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محمد السعيد
أسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2020 التي أقيمت منذ قليل بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات سهلة لفريق آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني.

وتقام قرعة الدوري الأوروبي 2020 - 2021، ، خلف الأبواب المغلقة ، دون حضور ممثلي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة.

وتواجد آرسنال في المجموعة الثانية والتي تضم:  رابييد فيينا - مولدي - دوندالك

جدير بالذكر أن البطولة كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي، وقد تم إطلاقها في عام 1971 وهي ضمن أكثر البطولات وقد خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009.

وتم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، لتشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 6 بطولات.

وكان فريق آرسنال قد فاز على ليفربول في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية،بركلات الترجيح أمام فريق آرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب "آنفيلد".

المباراة شهدت مشاركة نجم منتخب مصر، محمد صلاح وجناح ليفربول كأساسي، وخرج في الدقيقة 61، وحل أوريجي بدلًا منه.

وعلى الجانب الآخر في آرسنال، لعب لاعب وسط منتخب مصر، محمد النني كبديل، حيث شارك في الدقيقة 68 بدلًا من الإسباني داني سيبايوس.

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