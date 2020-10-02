قرعة الدوري الأوروبي تضع آرسنال «النني» في مجموعة سهلة

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2020 التي أقيمت منذ قليل بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات سهلة لفريق آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني.





وتقام قرعة الدوري الأوروبي 2020 - 2021، ، خلف الأبواب المغلقة ، دون حضور ممثلي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة.





وتواجد آرسنال في المجموعة الثانية والتي تضم: رابييد فيينا - مولدي - دوندالك





جدير بالذكر أن البطولة كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي، وقد تم إطلاقها في عام 1971 وهي ضمن أكثر البطولات وقد خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009.





وتم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، لتشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 6 بطولات.



