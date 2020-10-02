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أخبار البلد

الزراعة: تركيب محطة لتحلية مياه آبار جوفية بمحافظة مطروح

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلن الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء عن قيام الباحثين بالمركز بتنفيذ وتركيب محطة لتحلية مياه ابار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة اهالي قرية شماس بسيدي براني محافظة مطروح والتي تقام بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وبتمويل من مؤسسة مصر الخير.

ويقول د مصطفي أبو الفضل الأستاذ بمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء  والباحث الرئيسي للمشروع ان المحطة عبارة عن وحدتين بقوة ٢٥متر مكعب من المياه المحلاة لكل وحدة حيث تعمل الوحدة الاولي علي المياه المستخرجة من الابار الجوفية بينما الأخرى تعمل علي المياه عالية الملوحة الناتجة من صرف المحطة الاولي كما تستخدم الوحدتين الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.

ومن ناحيته أكد د حسام شوقى مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء ان هذا المشروع يأتى فى اطار تنفيذ لسلسلة المشروعات المماثلة التي قام بها مركز التميز المصري لابحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء في مطروح والشلاتين
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