تفاصيل مشاركة الأزهر في جائزة محمد بن زايد ومعايير التقييم









ويمر التقييم بثلاث مراحل رئيسية، هي: التقييم المكتبي، والمقابلة الشخصية، والتقييم النهائي، الذي يتضمن إجراء مقابلات مع الهيئة الإشرافية وزملاء المعلم والطلبة، وأيضا إرسال استبيان شامل لهم ولأولياء الأمور.





مشاركة الأزهر

وكان الأزهر الشريف قد شارك في المسابقة أبريل الماضي للمرة الأولى في النسخة الثالثة لها، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تلقي ملفات المعلمين الراغبين في التقدم لمسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني، إضافة لرقم الواتس الخاص بالدعم الفني للمسابقة.





نطاق الجائزة

يشارك في الجائزة، متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن.





معايير التقييم للجائزة من هنا

1 - أبرز الإنجازات الفردية التي حققها المعلم ضمن خطة تشمل المبادرات والمشاريع والبرامج المميزة، وأثرها على أداء المدرسة بشكل عام، والطلبة على وجه الخصوص، (البرامج العلمية والتربوية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي).





2 - إسهامات المعلم في تحسين مستويات الأداء والتّعلم لدى الطلبة بكل فئاتهم، وأثرها في رفع نتائج تحصيلهم في الأعوام السابقة.





3 - إنجازات المعلم مقارنة بالأهداف الفردية، ومدى القدرة على تجاوز الأهداف الفردية وتخطي التوقعات خلال السنوات السابقة.





4 - الإشادات التي حصل عليها المعلم من المجتمع المدرسي، أو النطاق، أو الوزارة، أو المجتمع الخارجي.





5 - الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي حصل عليها المعلم قبل عامين دراسيين من عام المشاركة.





6 - الدور الفاعل للمعلم في قيادة وعضوية فرق العمل واللجان على مستوى المدرسة والنطاق والوزارة.أبرز المبادرات التي يقدمها المعلم في مجال نشر ثقافة القراءة وأثرها على الطالب.





7 - أبرز المبادرات التي يقدمها المعلم في مجال نشر ثقافة القراءة وأثرها على الطالب.