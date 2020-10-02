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أهالي حلوان يؤيدون الرئيس.. سيدة تهتف للسيسي في ذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات لسيدة مصرية تهتف وتشييد بمجهودات الرئيس السيسي ، قائلة "احنا المصريين بنأيد مجهودات الرئيس" .

وتوافد مئات المصريين ، اليوم ، مباشرة ، فور انتهاء صلاة الجمعة ، لإحياء احتفالات نصر أكتوبر .

كما عرض الإعلامي أحمد موسى، صور كثيرة يوجد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال فى القاهرة والغربية والمنوفية وأسيوط .

وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بارسال صور وفيديوهات له، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء بحلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

وأوضح أحمد موسى، أن الفيديوهات ترسل على الصفحة الرسمية للبرنامج، و مقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات بعد قليل.

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