أحمد موسى: الشعب طلع العين الحمرا للإخوان الملعونين وتميم البسكلتة..فيديو

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر قناة "صدى البلد" قائلا:" الشعب يسكت يسكت لكن وقت الجد يقرر ينزل ويقدم رسالة لكل الخونة، لا تجرؤ قنوات الإرهاب أنها تنقل احتفالات المصريين النهاردة".





وأكد موسى قائلا:" مذيعى القنوات الإرهابية ما عندهاش رجوله ينقلوا احتفالات النهاردة، الشعب المصرى هو صاحب البلد وبيطلع جزء من العين الحمرا للإخوان الملعونين ولتميم البسكلته".





سخر الإعلامي أحمد موسى، من مذيعي القنوات الإرهابية بشأن احتفالات اليوم قائلا: "انتم مالكم بينا هنحتفل النهاردة بانتصارات أكتوبر وثورة 30 يونيه".





وأضاف موسى قائلا: "الشعب المصرى بيحتفل النهاردة بثورتنا انتصاراتنا، الشعب المصرى بيقول إحنا موجودين واقفين مع جيشنا وشرطتنا وبندافع عن بلدنا أمام محاولات الاحتلال الإخواني".









