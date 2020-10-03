لطلاب البعثة المصرية بالسودان.. فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اليوم

وقال نائب وزير التربية والتعليم ، الاطلاع على أوراق الطلاب المتظلمين ستتم بمقر الإدارة العامة للامتحانات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه يتم سداد الرسوم المقررة لهذه التظلمات ، من خلال فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان.





وكانت هذه الامتحانات قد بدأت يوم السبت الموافق 12/9/2020 وسط إجراءات احترازية مشددة.





وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان هذا العام، (117) طالب/طالبة ، نـجح منهم (67) طالب/طالبة بنسبة (57.3%) .



