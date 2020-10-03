لطلاب البعثة المصرية بالسودان.. فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اليوم

أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات البعثة التعليمية المصرية بالسودان ، أنه تقرر أن يتم فتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان ، المتضررين من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 3/10/2020.
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وقال نائب وزير التربية والتعليم ، الاطلاع على أوراق الطلاب المتظلمين ستتم بمقر الإدارة العامة للامتحانات.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه يتم سداد الرسوم المقررة لهذه التظلمات ، من خلال فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان.
وكانت هذه الامتحانات قد بدأت يوم السبت الموافق 12/9/2020 وسط إجراءات احترازية مشددة.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان هذا العام، (117) طالب/طالبة ، نـجح منهم (67) طالب/طالبة بنسبة (57.3%) .
وبلغ عدد الطلاب الذين لهم الحق فى أداء الدور الثانى (35) طالب/طالبة وعدد الطلاب الراسبين (15) طالب/طالبة.