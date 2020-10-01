وزير التعليم يكرم مدير عام الشئون القانونية بعد رفضه رشوة 2 مليون جنيه لحفظ ملفات فساد

كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الأستاذ هشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لما قام به من جهود في التصدي والكشف عن مخالفات لإحدى الشركات التى كانت تدير مدرستي مدينتي المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة الغردقة الدولية بالبحر الأحمر.











وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإشادة بما قام به مدير الشئون القانونية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، في التوصل وضبط المسئولين بالشركة المتورطين في المخالفات المالية.











وجاء هذا التكريم تشجيعًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقيادات الوزارة والمواطنين، للإبلاغ عن وقائع الفساد.









