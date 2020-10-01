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تعليم

وزير التعليم يكرم مدير عام الشئون القانونية بعد رفضه رشوة 2 مليون جنيه لحفظ ملفات فساد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:15 م
اثناء التكريم
اثناء التكريم
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ياســـمين بدوي
كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الأستاذ هشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لما قام به من جهود في التصدي والكشف عن مخالفات لإحدى الشركات التى كانت تدير مدرستي مدينتي المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة الغردقة الدولية بالبحر الأحمر.


وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإشادة بما قام به مدير الشئون القانونية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، في التوصل وضبط المسئولين بالشركة المتورطين في المخالفات المالية.


وجاء هذا التكريم تشجيعًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقيادات الوزارة والمواطنين، للإبلاغ عن وقائع الفساد.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إسناد إدارة مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة الغردقة الدولية بالبحر الأحمر إلى شركة "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، بدلًا من شركة  "ايدكس".


جاء ذلك القرار بعد رصد العديد من المخالفات المالية للشركة التابعة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وكذلك عرض مدير شركة الإدارة السابقة رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه على هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم مقابل حفظ ملفات فساد مالي تخص الشركة.




وكان مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية فور تلقيه عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وإنهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية.


وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وتم ضبط المتهم "رئيس شركة الإدارة السابقة" متلبسا أثناء تقديم الرشوة.
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