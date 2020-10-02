والد المحامى طارق جميل يعتذر على الهواء: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة





وقال جميل سعيد خلال رسالته، أن جماعة الأخوان المارقة حاولت إعادة الفيديو الخاص بطارق سعيد نجلى فى غير ما قصد، وأننا كأسرة نبدى أسفنا لكل من تخيل أن نجلى قد قصد من خلال الفيديو الإساءة إلى الدولة ورجالاتها أو رمزها الكبير الذى ندين له دوما بالولاء وموضعه فى القلب منا.





وتابع: أسرتنا التى كانت دوما سندا للدولة باعتبارها واجبها قبل أن يكون حقها، فمنها شقيقى مساعد وزير الداخلية وحكمدار القاهرة، وولدى عميد الشرطة القابع فى سيناء، ونجلى الأصغر الطيار بمصر للطيران، يذهو بأنه يرتفع برمز مصر وأشارتها، وجد طارق من رجال الشرطة، وانا من ذاد عن رجالات الشرطة إبان سيطرة جماعة الأخوان الأرهابية غير المشروعة على البلد، أنا وطارق نجلى ما لا يتصور معه، أن يكون داعية لغير الدفاع عن مصر ورمزها العظيم سيادة الرئيس.