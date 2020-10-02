والد المحامى طارق جميل يعتذر على الهواء: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة

قدم المحامى الشهير جميل سعيد والد المحامى طارق جميل سعيد، رسالة اعتذار للدولة المصرية عما بدر من نجله خلال فيديو وذلك من خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الأعلامى مصطفى بكرى.
وقال جميل سعيد خلال رسالته، أن جماعة الأخوان المارقة حاولت إعادة الفيديو الخاص بطارق سعيد نجلى فى غير ما قصد، وأننا كأسرة نبدى أسفنا لكل من تخيل أن نجلى قد قصد من خلال الفيديو الإساءة إلى الدولة ورجالاتها أو رمزها الكبير الذى ندين له دوما بالولاء وموضعه فى القلب منا.
وتابع: أسرتنا التى كانت دوما سندا للدولة باعتبارها واجبها قبل أن يكون حقها، فمنها شقيقى مساعد وزير الداخلية وحكمدار القاهرة، وولدى عميد الشرطة القابع فى سيناء، ونجلى الأصغر الطيار بمصر للطيران، يذهو بأنه يرتفع برمز مصر وأشارتها، وجد طارق من رجال الشرطة، وانا من ذاد عن رجالات الشرطة إبان سيطرة جماعة الأخوان الأرهابية غير المشروعة على البلد، أنا وطارق نجلى ما لا يتصور معه، أن يكون داعية لغير الدفاع عن مصر ورمزها العظيم سيادة الرئيس.
وأضاف سعيد جميل، لا يمكن أن يتصور أحد أن من بين أفراد اسرتنا من يفكر أو يحاول أن يمس هذا البلد العظيم ورموزه أو قائده الذى أعطى ويعطى لبلده وشعبه عطاء لا حدود له ولا يفوتنى أن أقول أن نجلى عندما فوجئ بأن تلك الجماعة المارقة تستخدم الفيديو فى غير موضعه سارع على الفور بإذاعة فيديو آخر من خلاله يؤكد أنه مصرى وطنى شريف، يدين بالولاء لبلده وقائده، وان ما صدر عنه أنما وجه نظره التى لا نقبلها ولا نقرها من قبيل النقد البناء.