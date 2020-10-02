طرح المقدمة التشويقية لفيلم ماكو وأول ظهور لـ نيقولا معوض في السينما المصرية

كشف النجم اللبناني نيقولا معوض، عن المقدمة التشويقية لأحدث أفلامه ماكو، والذي يمثل أول أعماله بالسينما المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية عن العبارة سالم أكسبريس.





وكشفت المقدمة التشويقية عن رحلة غطس في أعماق البحر الأحمر لـ 8 أشخاص لن يعودوا جميعًا إلى البر مرة أخرى، فكلما أخذتك الأعماق، واجهت ما لم تكن تتخيله من أسماك قرش وسفن غارقة وذكريات مظلمة وخطر يقترب ومواقف تكشف بواطن أنفسنا، فمن سيفارقهم إلى البر؟، ومن ستفارقه الحياة؟





وتقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، ويجسد النجم نيقولا معوض شخصية شريف ناهي كما يشاركه في البطولة النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المقرر إطلاقه في دور العرض المصرية قريبًا.





كما أعلن نيقولا معوض مؤخرًا عن مشاركته في فيلم عالمي سيبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعدما اجتاز اختبارات الأداء وتعلّم الجيتار خصيصًا من أجل الفيلم، وكان النجم قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه الأميركي His Only Son.





ويُعرض للنجم حاليا الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة على قناة OSN، ومازال يستكمل مشاهده في مسلسل خيط حرير والذي يشارك في بطولته النجمتان مي عز الدين وسوسن بدر المقرر عرضه شهر أكتوبر المقبل ومن إنتاج شركة سينرجي.





وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.



