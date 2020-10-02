ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة أبيض × أسود .. شاهد

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ليلى علوي في الصورة وهي في مرحلة الشباب بإطلالة بالأبيض والأسود، وعلقت عليها قائلة "استخدم ابتسامتك لتغيير العالم؛ لا تدع العالم يغير ابتسامتك".



وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.







يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0

