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مرأة

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة أبيض × أسود .. شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:29 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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محمد بدران

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ليلى علوي في الصورة وهي في مرحلة الشباب بإطلالة بالأبيض والأسود، وعلقت عليها قائلة "استخدم ابتسامتك لتغيير العالم؛ لا تدع العالم يغير ابتسامتك".


وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.


يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0 


يذكر أن آخر أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.

والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.​

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