بأغانٍ وطنية| قنا تختتم فعاليات الاحتفال الشعبى بانتصار أكتوبر.. فيديو

اختتمت فعاليات الاحتفال الشعبى الذى أقيم بميدان المحطة فى وسط مدينة قنا اليوم الجمعة، في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، بفقرات فنية ومقطوعات غنائية وطنية للمطرب محمد رشاد.





شارك فى الاحتفال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ، و الآلاف من أبناء مراكز قنا المختلفة، تأكيدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.



تضمنت فقرات الحفل عرض فيلم تسجيلي لأهم المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال السنوات الست الماضية وعرض لأهم المشروعات العملاقة التي تمت علي أرض محافظة قنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي لم تتحقق طيلة 30 عاما مضت .





كما تضمنت فقرات الحفل، عروض لفرقة الفنون الشعبية و فقرة غنائية للمطرب الشاب محمد رشاد، فضلا عن كلمات فى حب مصر لعدد من القيادات المشاركة.





تزين ميدان المحطة بالاعلام المصرية، التى رفعها المشاركين من أبناء قنا، للتأكيد علي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة العطاء وتحقيق التنمية المنشودة، بعدما نجح في العبور بسفينة الوطن من النفق المظلم قبل 6 سنوات إلى بر الأمان بمشروعات قومية عملاقة.





جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.





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