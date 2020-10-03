عضو بمجلس الشيوخ: نشر الوعي ضرورة لمواجهة الشائعات وقوى الشر

شدد اللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية على ضرورة التصدي للشائعات و الافكار المغلوطة ضد الدولة المصرية لمواجهة اعداء الوطن.





وقال عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك مخاطر تحيط بالدولة المصرية من جانب قوى الشر ممن يسعون لتحقيق اهداف خبيثة، مضيفا:" هناك من يرفض استقرار الدولة و يسعون لنشر الفوضى و الخراب".





و اكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبصير الناس بالمخاطر التي تواجه الدولة المصرية مضيفا " لابد ان يكون هناك دور واضح و كبير لكافة مؤسسات الدولة في نشر الوعي سواء عبر وسائل الاعلام او الموسسات التشريعية او غيرها من الموسسات.





و كانت الجريدة الرسمية ، قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي.





وأشار القرار إلى أن دعوة الرئيس للانعقاد في تمام الساعة 12 ظهر ‪18 أكتوبر‬ المقبل.

‪ ‬

وينتظر مجلس الشيوخ قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب التعيين ليكتمل تشكيله بما يمكنه من الانعقاد حيث انه وفقا للقانون يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد‪.‬





‪ وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.‬.





وتواصل اللجنة الإدارية و المالية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها للاستعداد لاستقبال النواب و المجلس الجديد.