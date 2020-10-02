المفتى يكشف حكم من يموت دفاعًا عن وطنه من غير المسلمين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المحارب الذي لم ينل الشهادة؛ أجره مدخر عند الله، معقبا:" سيدنا خالد ابن الوليد خاض حروبا كثيرة ، وبالرغم من ذلك لم يمت شهيدا".





وتابع ، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الدم المصرى تشارك وسال على دم سيدنا نحن لا نفرق بين جندي وجندي آخر،جاء ذلك ردا على تساؤل حكم من يموت دفاعًا عن وطنه من غير المسلمين".





وأضاف، الإشكال عند هؤلاء ليس عند هذه المسألة وانهم هم ينفذون إلى الآخرة، والحكم على ما فى الآخرة قضية خطيرة جدا"،معقبا:" نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وما فى مرحلة ما بعد الموت لا علاقة لنا به".





وأكد شوقى علام قائلا:"من يموت دفاعًا عن وطنه من غير المسلمين ، أمامنا ، هو شهيد وطن، كلنا فى هذا الميدان سواء".



