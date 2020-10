أول ظهور لترامب بعد إصابته بكورونا.. شاهد

التقطت عدسات المصورين عدة صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يصعد على متن الطائرة التي ستنقله لمستشفى "والتر ريد" العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

President Trump boards Marine One on his way to Walter Reed after testing positive for the coronavirus pic.twitter.com/oj37MKCem8

Trump POTUS gets on helicopter. No Melania. Having paid $750 in taxes wonder how much healthcare that will buy him? pic.twitter.com/JQooEasCc9