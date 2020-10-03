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رياضة

وزير الشباب يبحث تعظيم الفرص الاستثمارية مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:12 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مع مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف لبحث الفرص الاستثمارية داخل مراكز الشباب، وذلك بمركز التعليم المدني بالعاشر من رمضان.

يأتى ذلك ضمن مجموعة من اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع عدد من المستثمرين خلال الفترة الراهنة لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل المنشآت الشبابية والرياضية، في إطار نهج الحكومة الذي يستند على التواصل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطتها ورؤيتها نحو تفعيل وتعظيم الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين، اتساقًا مع توجه القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة للتوسع في الاستثمار في شتي المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن الوزارة تضع نصب أعينها الشراكة المجتمعية مع المستثمرين، وتعمل على إشراك القطاع الخاص للنهوض بالرياضة فى مصر .

وتابع "صبحي": ان النظرة الحالية لمراكز الشباب بدأت تتغير بشكل كبير، فمراكز الشباب رياضة وثقافة وفنون وانتماء وسياسة، وستطلق تلك المراكز كل قدرات الوطن الحالية والمستقبلية، كما أن إستراتيجية الوزارة تهدف لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، ونسعى لتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتشجيع الشباب على الإقبال على مراكز الشباب".

تناول اللقاء بحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، كما تناول اللقاء كيفية استثمار المناطق الفارغة بمراكز الشباب، والتنسيق لإقامة مؤتمر لنشر ثقافة العمل الحر.

وعرض ممثلو اتحاد مستثمرات العرب دعم المنتجات الشبابية من خلال معارض المشغولات اليدوية، حيث يتم دراسة المشاركة في معرض للمشغولات اليدوية للافارقة والعرب المقرر إقامته نوفمبر المقبل بالجلالة.
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