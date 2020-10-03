بعد إصابته بـ كورونا .. رحلة الرئيس الأمريكى من السخرية إلى المرض.. وطبيب يقدم روشتة العلاج وإجراءات يجب اتباعها.. وتفاصيل خطة التعافى

روشتة علاج الرئيس دونالد ترامب من فيروس كورونا





كل ما تود معرفته عن إصابة الرئيس ترامب بكورونا





إجراءات يجب على الرئيس الأمريكي إتباعها للشفاء من كورونا









أعلن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عن نتيجة اختبارهما إيجابية لـ COVID-19 في وقت مبكر من صباح الجمعة.





وحتى بعد ظهر يوم الجمعة ، ظهرت عليهما أعراض خفيفة لكنهما كانا على ما يرام ، وفقًا لبيان صادر عن ميلانيا ترامب ورئيس ديوان الرئيس.









ورغم أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 يكون لديهم أعراض خفيفة يمكن علاجها في المنزل بالراحة ، والأسيتامينوفين ، والسوائل ، فإن نسبة أقل من الناس ستختبر مرضًا أكثر خطورة ، ويحتمل أن يهدد الحياة ويتطلب الاستشفاء ودعم التنفس ولا يوجد علاج أو لقاح لـ COVID-19.





ويمكن أن يساعد دواءان - ريدميسفير مضاد للفيروسات وديكساميثازون كورتيكوستيرويد - في تقليل المدة ومعدل الوفيات ، لكنهما ليسا علاجين.









"لا نريد أن يصاب أي شخص بهذا المرض الرهيب لأنه ليس هناك فرصة كبيرة ولكنها بالتأكيد فرصة كبيرة ولكنها صغيرة في المائة " ، هكذا قال الدكتور ماثيو هاينز ، طبيب مستشفى في توكسون ، أريزونا ، الذي ساعد في تنسيق استجابة إيبولا في ظل إدارة أوباما مضيفا: فيروس كورونا حدودًا ، ويمكن لأي شخص أن يصاب به إنه مجرد انتقال من شخص إلى آخر يعتمد على الرذاذ التنفسي ويمكن علاجه بنفس الطريقة التي تعالج بها الأنفلونزا أو نزلات البرد: تناول عقار اسيتامينوفين (تايلينول) لعلاج الحمى والأوجاع والآلام وحافظ على رطوبتك.









وقد يُعطى المرضى ديكساميثازون ، وهو كورتيكوستيرويد يُظهر أنه يخفض معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين يتلقون التهوية الميكانيكية أو دعم الأكسجين إذا زادت حدة الأعراض.









وأعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا هو والسيدة الاولى ميلانيا ترامب عبر تغريدة على على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "الليلة ، أثبتت أنا وFLOTUS إصابتنا بـ COVID-19 وسنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور وسوف نتجاوز هذا معا " .









وأصدر جود ديري ، نائب مساعد الرئيس ، مذكرة من طبيب الرئيس ، الدكتور شون بكونلي ، إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ، تؤكد التشخيص بعد ذلك بوقت قصير.





وكتب كونلي: "كن مطمئنًا ، أتوقع أن يواصل الرئيس تنفيذ مهامه دون انقطاع أثناء التعافي ، وسأطلعكم على أي تطورات مستقبلية".





أعلن السكرتير الصحفي لنائب الرئيس مايك بنس ، ديفين أومالي ، أنه تم اختباره هو وزوجته بحثًا عن فيروس كورونا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة وأظهرت نتائج سلبية للفيروس.





وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس بينس والسيدة الثانية سلبية لـ COVID-19، نائب الرئيس بنس لا يزال في صحة جيدة ويتمنى التوفيق لترامب في الشفاء، والرئيس وابنه البالغ من العمر 14 عاما بارون ترامب، جاءت سلبية لفيروس.







وأوضح الدكتور نيخيل بهياني ، طبيب الأمراض المعدية في تكساس هيلث ريسورسز ، أن الرئيس ترامب معرض بشكل خاص لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد بسبب عمره وحالته البدنية.





ووفقا لموقع healthline، قال بهاني إنه مثل أي شخص آخر ، أي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا ، يعاني من السمنة ، بالتأكيد أنت فيه - عوامل الخطر الخاصة بك هي بالتأكيد أعلى بكثير بالنسبة لـ COVID".





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مايو أن أحد الأجهزة الرئيسية التي استخدمها البيت الأبيض لاختبار فيروس كورونا يمكن أن ينتج نتيجة في أقل من 15 دقيقة ، ولكن وجد في إحدى الدراسات أنه ليس دقيقًا بشكل خاص.





ومع ذلك ، لم يتم الإدلاء بأي بيان حتى الآن بشأن الاختبار الذي تم استخدامه لتشخيص الرئيس ترامب وسيحتاج للمراقبة عن كثب خلال الـ 14 يومًا القادمة ، لكنه أكد ، خلال اليومين المقبلين سيكون من المهم جدًا أن تتم مراقبته من قرب.







