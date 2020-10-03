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حوادث

غلق كلى لتقاطع طريق الواحات مع الدائرى لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:33 م
صدى البلد
اسلام مقلد - احمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه فى إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بطريق الواحات والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية و تشمل إنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات الامر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الواحات عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام لمدة 3 أشهر والتى تنتهى يوم السبت الموافق 2/1/2021.

وأشارت الإداراة العامة للمرور إلى أن الأعمال تأتى ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية خاصة الطرق لإستيعاب الحركة المرورية والقضاء على المشكلات المرورية التى تعانى منها منطقة ميدان الرماية كونها تحتضن العديد من المناطق الحضارية الهامة والحيوية .

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والشركة المنفذة، تحويلة مرورية لتيسير حركة المرور على النحو التالى :-

• القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام ويرغب فى الإتجاه نحو مدينة 6 أكتوبر وإستكمال طريق الواحات يسلك طريق الواحات وحتى محيط منطقة الأعمال ( مكان الغلق الكلى ) ثم الصعود إجبارى يمينًا إتجاه الطريق الدائرى بعد تطوير مطلع الطريق ولمسافة 250 م لإستيعاب الضغوط المتوقعة .
• مواصلة السير بالطريق الدائرى لمسافة مايقرب من 1 كم .
• السير يسارًا بإتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى ومواصلة السير بإتجاه وصلة طريق دريم لاند المستحدثة بإتجاه طريق الواحات مرة أخرى .

واتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال ما يلزم من إجراءات لتحقيق السيولة المرورية بمحيط منطقة الأعمال وتوفير كافة الوسائل الإرشادية من لوحات مرورية ووسائل للدعم الفنى ونشر اللجان المرورية لتلافى التكدسات ، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالمدة الزمنية المعلنة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وسرعة إعادة الشئ لأصله.

وتهيب الإدارة العامة للمرورب المواطنين من قائدى المركبات بمعاونة الأجهزة التنفيذية ولجان المرور من خلال إتباع التعليمات المرورية المعلن عنها والإرشادات الخاصة بالإتجاهات الجديدة بمحيط منطقة الأعمال لضمان السيولة المرورية ومنع الإزدحام.
غلق كلى لتقاطع طريق الواحات مع الدائرى لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات
غلق كلى لتقاطع طريق الواحات مع الدائرى لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات
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