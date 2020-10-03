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فن

أمينة تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه.. أخيرا اتجوزت

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:30 م
حفل زفاف أمير شاهين
حفل زفاف أمير شاهين
محمد بدران
نشرت المطربة امينة فيديو لها من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت امينة خلال الفيديو بإطلالة أنيقة، وعلقت "ألف مبروك اخويا الغالى أمير شاهين والجميلة قلبا وقالبا منه جاب الله أخيرا اتجوزت فعلا الحمدلله كلمونى عن الاختراع تامر حسني عن خفة دمه مثلا".

وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر. 

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى. 

يشار الي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.

يذكر أن آخر أعمال المطربة امينة ألبوم "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، "على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي.


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