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أحمد أبو الغيط: أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الإسرائيلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:38 م
ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما سبب التدمير الذي حدث في الدول العربية لدعم ما يسمى الربيع التدميري في 2011. 

وأكد "أبو الغيط" خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الإدارة  الأمريكية لها موقف حاد للغاية من القضية الفلسطينية وإذا جدد للرئيس ترامب سيستمر في موقفه؛ منوها أن كل أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الاسرائيلي. 

وأشار "أبو الغيط"، إلى أنه لو تغيرت الادارة الامريكية الحالية من الممكن أن نري شيئًا مختلفًا؛ والحق الفعل العربي موجود إذا تراجعت اسرائيل عن التزامها بوقف ضم الاراضي الفلسطنية. 

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: « إذا مضت إسرائيل في ضم الأراضي تستطع الدول العربية التي أقامت علاقات معها ان تتدخل لان هناك التزام قائم على وقف الضم». 

واستطرد أبو الغيط، إذا غيرت اسرائيل نهجها وتعترف بحقوق الفلسطينيين سوف نتعاون معهم. 

ويتطرق اللقاء إلى كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالإضافة إلى ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار.

ويجيب ابو الغيط عن الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها : هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة أمينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟

ويكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.
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