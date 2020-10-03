أحمد أبو الغيط: غزو صدام للكويت حماقة دفعت الدول العربية ثمنها

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه قبل 2011 كان العرب قوة قادرة يسمع صوتها العالم كله وكان يجلس معها رأس برأس؛ موضحا ان الدول العربية كان لها أخطاء مثل الغزو العراقي للكويت.









وأضاف أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « غزو الكويت كان عملا يتسم بالحماقة دفع ثمنه العرب والعراقيون والشعب الكويتي»؛ منوها بان ما يحدث في العراق وسوريا واليمن يؤثر اليها علينا ويجعل الأمور بها توتر.









واستنكر أبو الغيط، التصريحات التي أصدرها الرئيس الأمريكي ترامب برغبته في الاستيلاء على البترول العراقي، مرددا: « أتمنى لترامب الشفاء من كورونا».









وتطرق اللقاء الي كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالاضافة الي ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار.









ويجيب ابو الغيط عن الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها : هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟









ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟





ويكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.