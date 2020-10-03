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إنسان جاد.. أحمد أبو الغيط: الرئيس السيسي لديه حكمة كبيرة وثاقب النظر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:35 م
ابو الغيط
ابو الغيط
عبد الخالق صلاح
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أقول لمن يوجهون دعوات لإحداث فوضى في مصر؛ ستفشل لأن الإرادة المصرية قوية؛ مرددا: « الرئيس السيسي انسان جاد و مخلص وشريف ولدية حكمة وثاقب النظر».  

وأضاف أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: ان الرئيس السيسي لديه صفة يتمتع بها؛ هو يعرف معني الشعب والنهر والتاريخ والمجتمع المصري؛ منوها أن الرئيس دائم في نصرة المصريين من خلال تقديم الخدمات في كافة المجالات .

وأشار أبو الغيط، إلى أن الرئيس عمل على تسهيل الحياة للمصريين وانشاء شبكات الطرق والموانئ؛ مرددا: « السيسي عمل على توفير الكهرباء وفرص العمل والانتشار والتوسع في كافة أنحاء الجمهورية».

وأكد أبو الغيط،ان التطوير  الكبير في القوات البحرية والجوية والانتشار العسكري كان بفضل مجهودات الرئيس السيسي .

ويتطرق لقاء أبو الغيط مع أحمد موسى الي كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالاضافة الي ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار.

ويجيب ابو الغيط عن الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها : هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟

ويكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.
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