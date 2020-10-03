إجراءات احترازية مشددة بالامتحانات الصيفية بجامعة عين شمس

أكد الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة اليوم الموافق 4 أكتوبر 2020.





وقال الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.





وأضاف أبو شنب أنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية الي جانب رش وتعقيم قاعات الإمتحانات بعد كل لجنة إمتحان.





وأشار إلى أن أفراد الأمن يقومون بتوجيه الطلبة مباشرة إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبة نهائيا قبل الامتحان أو بعد الانتهاء منه.





وأعلن الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق وسط إجراءات احترازية مشددة.





وأكد وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلزام جميع الطلاب ارتداء الكمامة عند دخول حرم الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تحافظ علي الطلاب مشيرا الي أنه يتم تطهير القاعات بشكل مستمر قبل وبعد دخول الطلاب .





وأشار إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية مع وضع أماكن الدخول والخروج ومنع عدم التجمعات بين الطلاب.