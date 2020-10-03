علينا الاستعداد.. عادل خطاب: مصر فى انتظار الموجة الثانية من كورونا|فيديو

وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم إيمان الحصري، بالنسبة بالمصر الشواهد والأرقام تؤكد أننا فى انتظار موجة ثانية لفيروس كورونا ويجب الاستعداد لها جيدا".

وأوضح أن الأمم المتحدة شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ.









وأضاف ان المنظمة مستعدة لدعم تعافي سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر".