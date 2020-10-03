علينا الاستعداد.. عادل خطاب: مصر فى انتظار الموجة الثانية من كورونا|فيديو

قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن دول العالم تعاني الآن من زيادة واضحة فى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، معقبا:" بعض الدول بدأت فيها الموجة الثانية".
وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم إيمان الحصري، بالنسبة بالمصر الشواهد والأرقام تؤكد أننا فى انتظار موجة ثانية لفيروس كورونا ويجب الاستعداد لها جيدا".
وقال ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ، إن استجابة مصر الطبية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كانت متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء للتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا كافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة. لقد كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 عامًا".
وأضاف المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ، في تصريحات له اليوم ، ان استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب، واعتمدت مصر على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، في الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، وفي سياق آخر كانت للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأوضح أن الأمم المتحدة شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ.
وأضاف ان المنظمة مستعدة لدعم تعافي سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر".