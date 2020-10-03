بعد التنمر التركي والإيراني.. أحمد أبو الغيط: يجب إعادة صياغة الوضع العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوحدة العربية والعمل العربي المشترك؛ هو الحل لوقف التنمر التركي والإيراني؛ قائلا: لا بد من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنطقة العربية لها من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لما تملكه من مخزون من النفط والغاز.





وأردف أنه ما كان لإيران أن تظهر بهذا الأسلوب إلا بعد ضعف واهتزاز الدول العربية، لهذا لا بد من إعادة صياغة الوضع العربي





واستطرد أبو الغيط، أن أخطاء الجمهوريات الموروثة التي تمت في سوريا وكان هناك إعدادات لها في العراق واليمن خلفت توترات داخلية أدت إلى ما رأيناه في المنطقة العربية.





وأشار أبو الغيط، إنه عندما كان وزيرًا للخارجية تحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حدود الدولتين.



