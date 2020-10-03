AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض نقص فيتامين «د» .. ومصادره الغذائية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
يُعد فيتامين (د) مهم جدا لصحة الإنسان لأنه يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم، ويدعم صحة الأسنان والعظام، كما أنه يفيد المناعة وحركة العضلات.

وقدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية؛ عبر صفحته على الفيس بوك، أعراض نقص فيتامين (د)، كالتالي:

نقص فيتامين د  يؤثر على 13٪ من سكان العالم. ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة ضعف العضلات والتعب، وقد يؤدي أيضا إلى الاكتئاب وآلام العضلات وآلام العظام والالتهابات المتكررة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الكساح لدى الأطفال الصغار ولين العظام لدى البالغين، وخاصة أولئك الذين يخضعون للرعاية أو الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل و لا يتعرضون لأشعة الشمس ".

وتساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين (د)، ولكن معظمنا لا يظل في الهواء الطلق لفترة كافية للحصول على قدر كاف من أشعة الشمس.

وإذا كنت تعزل نفسك في المنزل، في ظل جائحة كورونا، فستحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي بمنتجات تحتوي على فيتامين (د).

البيض

ينصح  بأن تبدأ يومك بالبيض فإن صفار البيض مصدر كبير لفيتامين (د)، لذا ابدأ يومك بالبيض على الإفطار. والدجاج الذي يحصل على ضوء الشمس ينتج فيتامين (د) في بيضه، أكثر من الأنواع التي تبقى في الداخل، لذا تأكد من اختيار الأصناف الجيدة.

السمك

المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون المعلب أو الطازج، من أغنى مصادر الغذاء الطبيعي بفيتامين (د)".

الفطر

"بالنسبة للنباتيين على وجه الخصوص، يعتبر الفطر من بين المصادر النباتية الوحيدة تماما لفيتامين (د). وعندما ينمو الفطر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يصنع فيتامين (د) الخاص به مثل البشر لذلك تناوله يعوض نقص فيتامين د .
Advertisements

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

هل سأموت بسبب الفيروس؟ آخر ما قاله ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين