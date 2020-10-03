أعراض نقص فيتامين «د» .. ومصادره الغذائية

يُعد فيتامين (د) مهم جدا لصحة الإنسان لأنه يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم، ويدعم صحة الأسنان والعظام، كما أنه يفيد المناعة وحركة العضلات.





وقدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية؛ عبر صفحته على الفيس بوك، أعراض نقص فيتامين (د)، كالتالي:





نقص فيتامين د يؤثر على 13٪ من سكان العالم. ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة ضعف العضلات والتعب، وقد يؤدي أيضا إلى الاكتئاب وآلام العضلات وآلام العظام والالتهابات المتكررة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الكساح لدى الأطفال الصغار ولين العظام لدى البالغين، وخاصة أولئك الذين يخضعون للرعاية أو الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل و لا يتعرضون لأشعة الشمس ".





وتساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين (د)، ولكن معظمنا لا يظل في الهواء الطلق لفترة كافية للحصول على قدر كاف من أشعة الشمس.





وإذا كنت تعزل نفسك في المنزل، في ظل جائحة كورونا، فستحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي بمنتجات تحتوي على فيتامين (د).





البيض





ينصح بأن تبدأ يومك بالبيض فإن صفار البيض مصدر كبير لفيتامين (د)، لذا ابدأ يومك بالبيض على الإفطار. والدجاج الذي يحصل على ضوء الشمس ينتج فيتامين (د) في بيضه، أكثر من الأنواع التي تبقى في الداخل، لذا تأكد من اختيار الأصناف الجيدة.





السمك





المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون المعلب أو الطازج، من أغنى مصادر الغذاء الطبيعي بفيتامين (د)".





الفطر



