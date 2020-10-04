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أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
عبد الخالق صلاح
كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسم الكودي للرئيس السادات كان عباس ابن فرناس.

وتابع أحمد أبو الغيط، أنه طلب منه أن يطبع الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في حرب أكتوبر بشكل سري، وكانت تلك الأسماء الكودية للقادة عبارة عن أسماء عرب ومسلمين بها البعد الإسلامي والتاريخي، وتم تجهيز تلك الاسماء الكويدية في مظاريف سرية قبل حرب أكتوبر بخمسة أيام فقط.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه كان مرعوبا من قرار حرب السادس من أكتوبر وردود الفعل من الإسرائيليين وتساءل حينها عما إذا كانت سوريا ستشاركنا في حرب أكتوبر ؟

وكشف أنه عمل مع المستشار محمد حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي خلال حرب أكتوبر 1973 وكان فاطرًا يوم حرب أكتوبر وعندما تمت مراجعته في ذلك الأمر كونه كان صارمًا في كل أموره ويحافظ على فريضة الصيام، قال إنه فطر حتى يكون قادرًا على التفكير الهادئ والمحكم المنضبط لمواجهة الحرب.
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