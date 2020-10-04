قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرت ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.





وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية





واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «يزعجني استخدام أبناء سوريا مرتزقة للقتال مع أذربيجان ضد أرمينيا»، مردفا «أمر حزين جدا أن يستخدم مرتزقة سوريين لصالح أردوغان في قضايا لا تتعلق بهم» .





,قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العالم الغربي لا يريد خيرًا للمنطقة العربية، ويدفع دائمًا نحو عدم الاستقرار والسعي للسيطرة على مناطق البترول .





وتابع ، أتمنى الشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصابته بكورونا، من الجانب الإنساني فقط، لأنه أكد أنه يريد الحصول على بترول العراق لأمريكا.





وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن العالم الغربي لديه رؤية محددة للعالم الإسلامي، وهي إما أن تكون مثلنا أو خصمنا.





واستطرد: كنا قبل 2011 قوة عربية قادرة ويسمع صوتنا العالم كله ويجلس معنا «راس برأس»، مردفا «أن 2011 عطلت الدول العربية كثيرًا».