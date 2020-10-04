في عيد ميلاد شمس البارودي.. عدد زيجاتها وتاريخ اعتزالها الفن

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة شمس البارودي بعيد ميلادها الـ٧٥، حيث ولدت في ٤ أكتوبر عام ١٩٤٥.





شمس البارودي قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، والاكتفاء بما قدمته للفن المصري.





تزوجت شمس مرتين، الأولى من الأمير خالد بن سعود وكانت في عام 1969، ولم تستمر إلا عدة أشهر.





أما الزيجة الثانية لـ شمس البارودي فكانت من زوجها الحالي الفنان حسن يوسف، التي تزوجته عام 1972.





وكانت ترددت العديد من الشائعات عن عودة شمس البارودي للتمثيل من جديد، وهي الشائعات التي نفاها زوجها حسن يوسف في أكثر من مناسبة.





يذكر أن القناة الرسمية لموقع صدى البلد الإخباري عرضت على اليوتيوب حلقة جديدة من برنامج "تريند الزمن الجميل" الذي يقدمه الزميل خالد جمال، ويرصد من خلاله حكايات وقصصا من الزمن الجميل.





شهدت الحلقة فقرة عن الفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي أثار غضبها عرض مشهد لها من أحد أفلامها القديمة، فقررت التفاوض مع منتجي كل أفلامها على شرائها وعدم عرضها.







