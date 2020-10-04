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رياضة

محمد يوسف ردا على غضبه لعدم خلافة فايلر: غبت عن تحليل مباراة الأهلي والترسانة لظروف عائلية.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف محمد يوسف المدير الفني الأسبق لـ الأهلي عن موقفه من اختيار بتسو موسيماني لقيادة الفريق خلفا لـ فايلر المدير الفني السابق في ظل رفض البعض الاختيار، وتردد شائعات حول غضبه الشخصي من عدم اختياره. 

وأكد محمد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " ان موسيماني اختيار رائع خاصة أنه مدرب جيد ولديه فكر وأسلوب رائع، واستطاع أن يتوج مع فريق صن داونز بـ دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للتتويج بـ الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات خلال 8 مواسم.

وأضاف محمد يوسف أنه يدعم مجلس إدارة الأهلي سواء كان في الجهاز الفني أم لا، مشددا على أن غيابه عن حضور الاستوديو التحليلي لـ مباراة الأهلي والترسانة جاء لأسباب عائلية.

وأكد أن مجلس إدارة الأهلي لم تتواصل معه لقيادة الفريق عقب حساب فايلر. 


على الجانب الآخر أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.
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