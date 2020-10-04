وزير التعليم العالي: الموجة الثانية لـ كورونا محتملة.. وإنجازاتنا خلال الـ5 سنوات الماضية حلم لأى مسئول.. فيديو

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي آليات عمل منظومة التعليم عن بعد الجديدة، موضحا التطويرات التي حدثت في منظومة التعليم منذ أن تلقى الوزارة، وتابع آخر تطورات الفاكسين المصري وهذا خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناة إم بي سي مصر.









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر مازالت في أواخر المرحلة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدا أن حالات الإصابة تنخفض الآن بعد أن وصلت إلى الزيادة وهذا طبقا للأرقام.









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة قامت بعمل إنجازات كبيرة خلال الـ5 سنوات الماضية، وهذا حلم لأى مسئول أن يصل إلى هذا القدر من النجاح.









كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل تطبيق نظام الهجين للعام الدراسي 2020 / 2021، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، مستعدين الآن لبدء العام الدراسي الجديد.









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الدليل علي التطوير الذى وصلت إليه الجامعات المصرية هو الترتيب العالمي للجامعات، مشيرا إلى أنه قبل عام 2015 لم يكن لدينا جامعة في الترتيب العالمي.









أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بين الطلاب في الجامعات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر واجهت التحدي خلال الفترة الماضية وحققت ما لم يستطع أحد في العالم تحقيقه، وهو تكلمه العام الدراسي لجميع المراحل في ظل أزمة فيروس كورونا.