خالد عبد الغفار: إنجازات التعليم العالي خلال الـ5 سنوات الماضية حلم لأى مسئول.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة قامت بعمل إنجازات كبيرة خلال الـ5 سنوات الماضية، وهذا حلم لأى مسئول أن يصل إلى هذا القدر من النجاح.





« عبد الغفار » خلال لقائه في برنامج «الحكاية» المذاع علي قناه «ام بي سي مصر» ، أن الجامعات الحكومية لها النصيب الأكبر من حيث عدد الطلاب، مؤكدا ان عدد الطلاب يصل الي 3 مليون طالبا، كما ان الجامعات الخاصة والاهلية والمعاهد لا يمثلون اكثر من 16% او 17 % . وأضافلقائهلا يمثلوناو 17





وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكتلة العظمى من الطلاب لا زالوا يدخلون الجامعات والمعاهد الحكومية، وبالتالي قمنا بتطوير هذه الجامعات وغالبية التطوير والصرف إلذي حصل كان لجامعات حكومية مؤكدا على جامعة كفر الشيخ في شمال الدلتا .





وتابع : أن جامعة كفر الشيخ بها كليات مثل كلية الثروة السمكية وهي بجوار بحيرة غليون ويوجد بهذه الكلية أيضا مصنع لصناعة الأعلاف ومصنع لصناعة السمك .





واستكمل : أن هذه الجامعة ايضا بها كلية خاصة بالذكاء الاصطناعي واكد علي إضافة 3 جامعات من جامعة مطروح والوادي الجديد والأقصر وبعدها الغردقة وهكذا نكون اكتملنا علي في محافظات مصر.



